//Els socis de la UAF aproven demanar el reconeixement d’Entitat d’Interès Cultural

El passat dissabte 25 de gener, es va celebrar a en única convocatòria l’assemblea general ordinària 2020, a la seu social de la Unió Anelles de la Flama amb l’assistència d’un centenar de socis. Abans de començar es va afegir un altre punt a l’ordre del dia i abans del torn de paraula, l’elecció dels patrons de la Fundació UAF.

Un dels punts importants va ser l’aprovació per part de tots els socis assistents, de l’inici del tràmit per demanar el reconeixement d’entitat d’interès cultural a la Generalitat de Catalunya. Amb aquest reconeixement es podrà sol·licitar la Creu de Sant Jordi amb motiu dels 50 anys de la fundació de l’entitat.

Seguint l’ordre del dia s’aprovava l’acta de l’assemblea 2018. Es va donar compte de les sol·licituds d’alta de socis presentades durant l’exercici 2019 i el llistat de baixes de socis de l’entitat durant el 2019. També es va aprovar els comptes de l’exercici econòmic de l’any 2019 i el pressupost del 2020.

Seguidament, es va presentar i aprovar la nova junta directiva per als propers anys, amb Albert Oliva com a president, Lluís Musté com a vicepresident; Magda Pasalaigua i Serafina Martínez com a secretària i vicesecretària respectivament, Manel Odina com a tresorer, Letícia Vidal com a vocal de Comunicació, Josep Terreu com a vocal de Fundació UAF, Heura Musté com a vocal de Festes i Activitats Socials, Assumpció Bastida com a vocal de Vestuari i d’Imatgeria, i la incorporació com a vocals de Rossita Escoda, Sheila Sànchez i Marc Roselló. És baixa Pep Martínez.

I finalment, el punt afegit a l’inici de l’assemblea, l’elecció dels nous patrons de la Fundació.Albert Oliva com a president, Josep Terreu com a vicepresident, Magda Pasalaigua com a secretària, Núria Miquel com a tresorera, i la resta de patrons: Josep Martínez, Lluís Musté, Ramon Canela, Gerard Picó, Glòria Clarasó, Manel Odina, Joan M. Viñas, Assumpció Bastina i Rosa Escoda.