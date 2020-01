//Els pressupostos del 2020 incrementen un 10% la inversió al Camp de Tarragona, que serà de 59.771.906 euros

El delegat del Govern a Tarragona, el valenc Òscar Peris, acompanyat de la secretària d’Economia, Natàlia Mas, han presentat aquest divendres dia 31 de gener al matí a Tarragona el projecte de pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2020.

La proposta preveu una inversió inicial de 59.771.906 euros per a les comarques de Tarragona, una xifra que representa un augment de gairebé el 10% respecte el darrer pressupost aprovat, el 2017. L’augment de les inversions previstes en els capítols 6 –inversió directe- i 7 –transferències de capital- és de 5.376.349 euros i això suposa, també, un increment de la inversió per habitant, que passa de 106,31 euros el 2017 a pràcticament 115 euros per càpita el 2020.

Pel que fa al repartiment territorial, d’aquests 59.771.906 euros, 28,2 milions s’invertiran al Tarragonès, 14,6 milions al Baix Camp, 11 milions a l’Alt Camp, 2,9 al Priorat i 2,8 a la Conca de Barberà.

El conjunt de la despesa dels departaments augmenta i es beneficien sobretot els àmbits més vinculats als serveis públics fonamentals. Les inversions previstes tenen un caràcter transversal, destacant les destinades a les polítiques de salut, carreteres, cicle de l’aigua, educació i habitatge.

Així, en el conjunt de les cinc comarques del Camp de Tarragona s’augmenten els efectius de personal de la Generalitat en 822 persones més, de les quals la majoria serviran per ampliar les dotacions de personal al departament d’educació (717 places mes). La resta seran en l’àmbit sanitari (79 places) i en justícia (29 places).

Per departaments, Territori i Sostenibilitat contempla un 47,49% de les inversions, que vol dir inversions per valor de 28’3 M€. D’aquests, la principal inversió és la continuïtat de les obres de condicionament de la C-51 del Vendrell a Valls, en concret la variant de Vilardida. L’obra suma una inversió de 6.396.603 euros.

Desglossat el departament d’Educació destina 3,5 milions per l’escola Arrabassada de Tarragona, 1,6 milions per l’ampliació de l’Institut dels Pallaresos, 500.000 euros per la quarta fase de l’escola Pere Virgili de Vilallonga del Camp, 375.000 euros per l’ampliació de l’Institut escola l’Agullana del Catllar i 168.701 euros per iniciar la construcció de la nova escola a Maspujols.

I en l’àmbit sanitari, a banda del 5 milions plurianuals per a l’Hospital de Reus, hi ha noves inversions per valor 1,2 milions al Joan XXIII, 343.475 euros per la rehabilitació del CAP de Falset, 290.000 pel Sociosanitari Francolí o 170.015 pel Pius Hospital de Valls