//Els pressupostos de la Generalitat del 2020 destinen 10,6 M€ a l’Alt Camp

per | 30/01/2020 16:45 |

Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’exercici corresponent al 2020 preveuen una inversió de 10,6 milions d’euros a la comarca de l’Alt Camp. D’altra banda, els pressupostos inclouen un paquet de projectes en inversions que supera els 22,1 milions d’euros, amb caràcter plurianual del 2020 al 2023, a la comarca de l’Alt Camp.

Una de les inversions més importants serà la variant de Vilardida en un punt especialment conflictiu per a la seguretat viària de la carretera entre Valls i el Vendrell. D’aquesta manera es donarà continuïtat a les obres de millora integral de la C-51 que, en els últims anys, ha permès executar, entre d’altres, les variants d’Alió o Rodonyà.

La millora de la zona de Palau de Reig de Dalt, al nord del polígon industrial de Valls, incorpora també importants inversions en els pressupostos de la Generalitat els propers anys.

A la vegada, cal destacar la inversió de 5 milions d’euros prevista d’ara al 2023 per finalitzar el projecte de millora del sistema de regadiu de les hortes de Valls. També reclama la necessitat que l’Estat espanyol deixi de bloquejar aquest projecte i permeti a la Generalitat executar la inversió reclamada pels regants i també per l’Ajuntament. Els pressupostos de la Generalitat prevuen una inversió aquest 2020 de més de 860.000 euros en el sistema de reg i també ho calendaritza fins a l’any 2023 per completar la inversió.

Els pressupostos de la Generalitat inclouen inversions també en la millora d’estacions depuradores, entre les quals la d’Alcover, i, especialment del Pla de Santa Maria, amb una inversió de 438.000 euros. També s’ha previst l’apantallament acústic de la carretera C-14 entre la Selva del Camp i la Riba.