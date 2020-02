//Els pacients del Pius ja poden fer-se densitometries a l’hospital vallenc

Des del gener d’aquest nou any el Pius Hospital de Valls compta amb un nou equipament de diangòstic per la imatge, un densitòmetre, un aparell que mesura la densitat òssia. Un centenar de pacients ja han fet us d’aquest aparell que realitza la prova de la densitometria i, des del centre, es mostren satisfets per aquesta incorporació ja que fins ara els pacients eren derivats a l’IDI (Institut de Diagnòstic per la Imatge), Hospital Joan XXIII de Tarragona.

Explica Maite Fonoll, cap del servei de Radiodiagnòstic del Pius Hospital de Valls, que aquesta amb el nou servei a l’hospital vallenc es dona més accessibilitat i, a la vegada, s’elimina la llista d’espera dels pacients que es desplaçaven, ja que si des del Pius un pacient necessita la prova, se li dona cita en un termini aproximat de 15 dies.

“Les densitometries es demanen en gran mesura a les dones postmenopàusiques, que per tant són els pacients més regulars en aquest servei en fer-se la prova cada dos anys generalment per a un seguiment de la seva densitat òssia. No obstant, també s’utilitza en homes i nens. En definitiva, en aquelles persones que tinguin risc de patir alguna fractura òssia”, comenta la doctora Fonoll.

Normalment demanen la realització d’aquesta prova des dels serveis de ginecologia, els serveis d’endocrinologia, reumatologia, medicina interna, també medicina de l’esport per fer valoració de massa òssia en esportistes i també algun cas de pediatria. Fer la prova té una durada d’uns deu minuts i, després, cal sumar el temps de processat de les dades. Els resultats es donaran al pacient en la seva propera visita a l’especialista que li ha demanat la prova.

La tècnica de la densitometria existeix de fa molts anys, però amb el pas del temps ha anat incorporant prestacions que fan que sigui una prova recurrent en diverses especialitats. Abans únicament mirava la densitat de l’os i ara permet calcular altres paràmetres útils en medicina.