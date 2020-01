Des del pròxim dimarts dia 21 de gener, els pacients amb tractaments respiratoris a domicili disposaran d’un nou punt de referència al Pius Hospital de Valls. Una millora significativa per als pacients, que abans havien de desplaçar-se fora de l’Alt Camp i la Conca de Barberà per poder recollir i controlar els equipaments prescrits.

L’oxigenoteràpia o la pressió positiva contínua són algunes de les teràpies respiratòries a domicili indicades per a malalties com la insuficiència respiratòria crònica o la síndrome d’apnea obstructiva del son. Aquests, entre d’altres, són recursos prescrits per un metge especialista en pneumologia i empreses concertades, com és el cas d’Air Liquide al Pius Hospital, fan el subministrament.

Amb aquest nou punt de suport instal·lat, els pacients podran apropar-se al Pius Hospital per disposar d’aquests recursos: podran realitzar serveis com la gestió del CPAP pel tractament d’apnees, tant pel que fa a la seva alta, revisió i manteniment, com pel seguiment de l’adaptació al seu ús i el control de la teràpia. De la mateixa manera, aquells usuaris que s’apropin de forma espontània a l’hospital en cas d’avaria dels equips o necessitat de material, també seran atesos.

Aquest servei es prestarà tots els dimarts no festius en horari de 9:00 a 13:00 a la tercera planta del Pius Hospital.