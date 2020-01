//Els més petits del col·legi Claret estrenen instal·lacions, “El Petit Claret”

per | 09/01/2020 12:47 |

Aquest dijous, 9 de gener, s’ha inaugurat “El Petit Claret”, les noves instal·lacions per a l’educació infantil del col·legi Claret de Valls, un indret que era estrenat al complet pels petits alumnes just el dia anterior, dimarts 8 de gener, amb la tornada a l’escola després de les vacances de Nadal.

La inauguració ha estat presidida per Ricard Costa-Jussà, superior provincial dels claretians; l’alcaldessa de Valls, Dolors Farré; el delegat del govern de la Generalitat, Òscar Peris; la regidora d’Educació de l’Ajuntament de Valls, Teresa Rull; l’inspector d’Educació Josep Ramon Tarragó i el director acadèmic del centre, Josep Fusté. I ha comptat amb la presència dels membres del govern provincial de la Província Claretiana de Sant Pau, que engloba Catalunya, el País Basc, França i Itàlia; l’equip directiu; exdirectors del col·legi, representants dels col·legis Claret de Barcelona i Cornellà, i altres representants del món educatiu.

Aquestes noves instal·lacions han estat el resultat d’una construcció totalment nova que ocupa una part del gran pati del centre, que s’ha ajuntat a la total remodelació de l’antic edifici de tota l’educació infantil. En total hi prenen part 170 alumnes.

Durant la inauguració, a banda dels parlaments de les autoritats i representats del col·legi agraint sobretot l’esforç per l’educació al centre i l’aposta que suposen aquestes noves instal·lacions, ha destacat l’explicació que feia en cada espai l’arquitecte del projecte. Destaca el disseny de cada zona i, alhora, la funcionalitat que s’hi ha buscat. S’han prioritzat unes classes àmplies, on hi arribi la llum natural, una acústica adequada, també una bona climatització i, sobretot, que els nens i nenes puguin gaudir del millor espai durant el seu procés d’aprenentatge.