//Els jutjats de Valls tornen a ser l’escenari de la concentració per la llibertat dels presos polítics

per | 16/12/2019 20:03 |

Aquest vespre de dilluns, 16 de desembre, s’ha donat inici a una nova concentració coincidint amb la data d’empresonament dels Jordis i per denunciar la repressió de l’estat espanyol. L’ANC l’ha convocat, igual que el mes passat, davant dels jutjats de Valls, a les 19.30 h, i en aquesta ocasió s’ha coorganitzat l’acte amb el col·lectiu A Valls fem Taca d’Oli. En aquests moments s’està duent a terme la intervenció d’un representant dels Avis i Àvies per la Llibertat de Reus, el grup que va començar el moviment de Taca d’Oli, convidat per a l’ocasió. Durant la protesta també es comptarà amb l’actuació musical d’Ernest Bertran.

Tal com s’ha fet avui i ja es va fer el mes passat, l’ANC fa una crida a les entitats i grups vallencs que ho vulguin a coorganitzar la concentració mensual en suport als presos polítics i exiliats, ja que exposen que “la majoria de la societat vallenca està en contra d’aquesta repressió”, motiu pel qual destaquen que cal que la reivindicació “es traslladi al carrer en una mobilització constant”, per tal d’evitar que es normalitzi la repressió.