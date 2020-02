//Els festius locals per Decennals seran l’1 i el 2 de febrer

Dimarts 11 de febrer va tenir lloc una nova reunió de la Taula de Coordinació de les Festes Decennals de la Mare de Déu de la Candela de Valls 2021, que aglutina els delegats de la dotzena de comissions participatives. Es van donar a conèixer per part de l’Ajuntament els dos dies festius locals per al 2021, que seran dilluns 1 i dimarts 2 de febrer. D’aquesta manera, l’any vinent no serà festiu el 25 de juny. Per part de la Comissió de Decennals a les Escoles, es va informar que els dos dies de lliure disposició en l’àmbit de l’ensenyament seran dimecres 3 i divendres 5 de febrer.

Paral·lelament, els professors de les escoles i dels instituts han proposat que, com ja va succeir fa deu anys, a canvi de treballar el primer dissabte de les Decennals, 30 de gener, en els temes educatius associats a la Mostra del seguici escolar, es pugui considerar no lectiu dijous 4 de febrer. Serà la Generalitat de Catalunya la institució que finalment haurà d’autoritzar aquesta proposta.La Taula de Coordinació, presidida per l’alcaldessa i amb la participació dels delegats de les comissions i regidors del consistori, també va concretar que tant el pregó com el lliurament del Premi Decàlia tindran lloc divendres 29 de gener en les franges de la tarda i de la nit, i en un mateix espai: el Teatre Principal. Per tant, es torna a apostar perquè el pregó tingui un aforament més ampli que en antigues edicions fins al 2001 quan es realitzava en el saló de plens de l’edifici consistorial.

En el decurs de la reunió es van abordar altres temes de coordinació entre diferents comissions, especialment entre les de cultura popular, escoles, cultura, esports i actes religiosos, sobretot pel que fa a l’ús dels diferents espais compartits, així com de la via pública.L’organització de les Decennals va acordar engegar una crida al comerç local perquè es preparin tant els guarniments lluminosos com els tèxtils, que sovint van integrats en un únic element. La proposta va adreçada especialment a les botigues vinculades al món de l’electricitat i de la roba, per tal que la ciutadania pugui tenir a l’abast varietat de llums i els patrimonials domassos blaus.

Com a novetat, la Taula de Coordinació va acordar posar a disposició del comerç local l’espai suficient en el programa d’actes imprès i en versió on line per tal d’anunciar-les i d’aquesta manera millorar la comunicació i difusió de les propostes nascudes del teixit local.