//El vallenc Antoni Corrales guanya la 6a Beca Emili Giralt del Vinseum

El vallenc Antoni Corrales ha guanyat la sisena Beca Emili Giralt – Cultures del Vi que atorga el Vinseum, amb el projecte “El vi romà com a antecedent de l’actual: recerca en el món vitivinícola romà i elaboració d’un vi seguint les fonts clàssiques”. Es tracta de la primera vegada que la beca s’atorga a un projecte d’arqueologia experimental i d’història comparativa.

El projecte, becat amb 3.000 euros, s’haurà de dur a terme en un any i consistirà en l’estudi de les fonts antigues romanes on s’explica com es feia vi per després produir un vi seguint les tècniques descrites pels autors romans estudiats (Plini el Vell, Cató, Columel·la, Varró o Apici). Amb posterioritat a l’elaboració del vi, es compararà la metodologia romana amb la que s’utilitza actualment tot buscant punts de connexió i diferències.

Antoni Corrales Soberino és graduat en Història per la Universitat Rovira i Virgili. En l’actualitat està cursant el Màster en Arqueologia Clàssica de la URV, la UAB i l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica. Ha realitzat diversos seminaris i congressos internacionals d’arqueologia i arqueologia experimental i ha participat en diverses excavacions arqueològiques a Nulles i la Secuita, així com a campanyes de prospecció a Amposta i Arbolí.