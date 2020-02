//El temps d’espera per una llicència d’obres a la Selva és el més baix de la demarcació

per | 16/02/2020 10:30 |

El temps d’espera per tramitar una llicència municipal a les comarques de Tarragona en el cas del municipi de la Selva del Camp (Baix Camp) és d’una mitjana d’1,8 mesos per expedient, el més baix a la demarcació. Així ho assenyala una enquesta del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) realitzada el passat mes de novembre per poder entendre quina és la situació actual de la tramitació de llicències municipals a Catalunya, fent atenció a la durada dels tràmits, la dificultat d’accés als tècnics i la satisfacció dels usuaris.

El període analitzat ha estat el dels darrers tres anys, i s’han recollit dades de més de 480 municipis, tot i que l’anàlisi s’ha centrat en els 37 municipis en què la mostra ha estat més rellevant, on han obtingut un mínim de 10 respostes. A la Demarcació de Tarragona s’han recollit dades de 50 municipis, i l’anàlisi s’ha centrat en 12 poblacions de l’Alt Camp, Baix Camp, Tarragonès, Baix Penedès, Priorat i Conca de Barberà.

Amb els resultats obtinguts gràcies a la participació de més de 650 col·legiats i col·legiades, el COAC farà accions coordinades a través de les seves demarcacions per tal de fer evident als ajuntaments la situació, que provoca un perjudici econòmic als arquitectes, així com un risc de pèrdua d’inversions.

Després de la Selva de Camp, segueix Calafell (2,8 mesos), Reus (3,1 mesos), Vinyols i els Arcs (3,3 mesos) i Riudoms (3,6 mesos). Pel que fa al temps més alt correspon al Vendrell, amb una mitjana d’11,8 mesos; Tarragona (7 mesos), Mont-roig del Camp (6,7 mesos) i