//El Refugi Antiaeri de Valls, escenari d’un Escape Room els dies 3 i 4 de gener

El regidor de Comerç i Turisme de l’Ajuntament de Valls, Òscar Peris, i el responsable d’Auriga Serveis Culturals, Txema Nosas, han presentat aquest diluns, dia 23 de desembre, l’activitat de l’Escape Room al Refugi Antiaeri de la Plaça del Blat.

Aquest espai esdevindrà l’escenari de cinc emocionants sessions d’Escaè Room en les que els cncursants tindran la difícil missió de desactivar una bomba de la Guerra Civil a punt d’explotar.

L’activitat se celebrarà el divendres 3 de gener, amb sessions obertes per a les 18h i 19.30h, i també l’endemà dissabte 4 de gener, a les 12h, 18 i 19.30h.

Els interessats en participar en alguna de les cinc sessions d’aquests Escape Room al Refugi Antiaeri, han d’inscriure’s pràviament a l’Oficina Municipal d’Informació i Turisme situada al carrer de la Cort número 3 (preu de l’entrada: 5 euros per participants.

En cadascuna de les cinc sessions hi podran prendre part 15 persones, repartides en tres equips de cinc membres cadascun. Cada grup haurà de treballar en equip, fer ús de tot l’enginy, la deducció, la recerca i posar els cinc sentits per anar superant les diferents proves. Tindran com a màxim una hora per resoldre tots els misteris i desactivar l’explosiu que s’amagarà a les galeries de l’antic refugi.