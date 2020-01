//El projecte de La Titaranya, protagonista d’un nou Valls per la Llibertat

Avui, dissabte 4 de gener, el Valls per la Llibertat ha presentat La Titaranya, la cooperativa d’habitatges i locals que impulsa el Casal Popular La Turba. El projecte promou actualment 16-19 habitatges, repartits en dos edificis al centre històric de Valls. La iniciativa ha rebut enguany un dels premis Emprèn de la Diputació de Tarragona.

D’altra banda, el Valls per la Llibertat d’avui també ha acollit la presentació dels gravats que ha creat l’artista vallenc Pep Queralt per recollir fons per als presos i represaliats polítics, i s’ha conclòs amb una acció especial de solidaritat amb Jordi Pesarrodona, jutjat per desobediència greu.

Les dues concentracions periòdiques de l’ANC Valls, el Valls per la Llibertat i les concentracions dels dies 16, han experimentat canvis de format i plantejament des que va acabar el judici als presos polítics i es feu pública la sentència contra el Procés.

D’una banda, el Valls per la Llibertat és una activitat que l’Assemblea va començar el 2 de desembre de 2017 a la plaça U d’Octubre els dissabtes a les 12 del migdia. Durant gairebé dos anys, fins al 2 de novembre de 2019, va tenir una periodicitat setmanal i consistia en actuacions artístiques, preferentment musicals, de grups del territori, en solidaritat amb els presos, exiliats i represaliats; les trobades han servit per recollir milers d’euros de donacions per a la caixa de solidaritat. Després de fer-se’n 100 edicions, el Valls per la Llibertat ha adoptat un caràcter mensual, el primer dissabte de cada mes, i ha passat a centrar-se a presentar projectes que ajuden a avançar cap a la República Catalana. Les convocatòries es mantenen a les 12 del migdia a la plaça U d’Octubre, també amb la parada informativa i de marxandatge de l’ANC i, igualment, amb la recollida de donacions per a la caixa de solidaritat.

D’altra banda, les concentracions dels dies 16 de cada mes en solidaritat amb els presos polítics i exiliats van començar el 16 d’octubre de 2017, quan Jordi Sànchez i Jordi Cuixart van ser empresonats per l’Estat espanyol. D’aleshores ençà, el 16 de cada mes l’ANC Valls (fins al novembre de 2018 amb Òmnium Alt Camp) ha convocat concentracions a la plaça del Blat per denunciar la repressió de l’Estat espanyol i demanar la llibertat dels presos polítics, els exiliats i els represaliats. Des de finals de 2019 les concentracions han passat a fer-se davant dels jutjats de Valls, amb el consegüent tall de carretera, i l’ANC les convoca cada cop amb una entitat diferent: al novembre va ser amb Arran i Valls contra la Repressió, al desembre amb Taca d’Oli i aquest gener amb el CDR.