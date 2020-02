//El Pius Hospital de Valls incorpora un innovador microscopi per detectar el càncer de pell

El Servei de Dermatologia del Pius Hospital de Valls, liderat per la Dra. Paola Pasquali, ha incorporat recentment un microscopi de reflectància confocal. Un equipament que fa possible l’anàlisi de la pell sense necessitat d’extirpar el teixit.

La microscòpia de reflectància confocal en viu és una tècnica no invasiva avançada per a l’estudi de lesions de la pell: permet obtenir imatges d’alta resolució sense dolor ni risc per al pacient. El resultat és una biòpsia òptica que permet fer un diagnòstic no invasiu de la pell, un avenç que evita l’extirpació en casos on la lesió es produeix en zones visibles com la cara.

Per tal de generar aquestes imatges amb el microscopi es requereix una mínima preparació de la zona d’estudi. Amb la pell neta, només cal col·locar sobre la pell un anell d’acer amb un adhesiu. Tot seguit, s’aplica gel d’ecografia i se situa el microscopi per tal d’iniciar l’anàlisi: un raig làser es dirigeix directament a la regió delimitada per l’anell i genera la imatge de la pell. Un procediment sense dolor que proporciona imatges de teixit viu a temps real. A més a més, són molts els avantatges pel que fa a la repetició de la prova, ja que no presenta cap efecte secundari com radiació, cicatrius, dolor o risc d’infecció.

Destaca la seva importància en la detecció precoç de tumors de la pell, ja que agilitza el diagnòstic, l’avaluació i el seguiment en cas de tractament. Així, el Servei de Dermatologia del Pius Hospital serà capaç d’identificar les taques en la pell dels pacients i comparar-les automàticament amb casos reals i contrastats, facilitant la detecció de tumors en fases inicials, estalviant procediments i evitant incertesa en el diagnòstic.

L’expertesa de professionals com la Dra. Pasquali és una garantia en l’ús del microscopi, que requereix d’entrenament i formació pel que fa a l’obtenció i al tractament de les imatges. La seva trajectòria professional, recentment reconeguda amb la candidatura als premis Bona Gent de Tarragona, projecta el futur del servei del Pius Hospital apropant una tecnologia de primer nivell als vallencs, ja que actualment un microscopi com aquest només es troba disponible a 11 centres públics (el Pius n’és el 12è) i a 8 centres privats.

L’adquisició del microscopi confocal situa el Servei de Dermatologia del Pius Hospital entre els centres punters en diagnòstic i tractament en l’àmbit estatal.