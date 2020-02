//El periodista Toni Cruanyes presentarà “Un dels nostres” a Valls

El periodista i presentador del TeleNotícies de TV3 Toni Cruanyes presentarà la seva recent publicació “Un dels nostres” a Valls. Serà a la Sala d’Actes de la Biblioteca Carles Cardó el proper dissabte 22 de febrer a les 18.30h, en un acte coorganitzat per la Llibreria Roca i la mateixa biblioteca, que serà conduït pel també periodista Ivan Rodon.

Toni Cruanyes explica en el seu llibre alguns dels secrets del TeleNotícies durant el conflicte polític dels últims anys: des del referèndum de l’1 d’Octubre fins al judici al Tribunal Suprem, i la tensió viscuda per les amenaces continuades contra TV3. Retransmetre dia rere dia les vicissituds del procés de Catalunya i fer-ho, al seu parer, sota els atacs constants de la repressió esdevé l’examen definitiu de la seva carrera professional.

Cruanyes desvela la seva relació amb els protagonistes del procés independentista, i fa inventari del llegat dels presidents Jordi Pujol, Pasqual Maragall i José Montilla. Es planteja també què queda de la identitat catalana, més enllà de la política. En cerca els fonaments i es pregunta: qui som «nosaltres»? Existeix un caràcter del poble català, uns valors, una moral? Continuem sent «un sol poble», o som una societat dividida? O fins i tot violenta? El periodista explica com ha vist Catalunya des dels seus múltiples viatges per Europa com a corresponsal, quan va retransmetre des dels atemptats terroristes de Londres el 2005 o Niça el 2015, fins a actes de gran solemnitat com ara el lliurament dels premis Nobel o altres de transcendència social, com la crisi dels refugiats a Atenes.

A mig camí entre les memòries i l’assaig històric, Toni Cruanyes s’endinsa fins a la seva infància en el si d’una família amb un avi franquista i un altre d’independentista, buscant paral·lels entre la seva història familiar i la del poble català, per oferir-nos una mirada lúcida i honesta al gran tema dels nostres dies: la necessitat de defensar la identitat personal i col·lectiva.