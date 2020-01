//El nou PAM de la Diputació invertirà 85 milions d’euros als municipis

El Pla d’Acció Municipal (PAM) 2020-2023 de la Diputació de Tarragona s’ha presentat la tarda d’aquest dimecres, 29 de gener, als alcaldes i alcaldesses del Camp de Tarragona i del Baix Penedès. Un PAM quadriennal, dotat amb 85 M€, una inversió 5 M€ superior a la del quadrienni anterior.

Una de les principals novetats d’aquest PAM és el fet que ja no preveu una planificació anual sinó quadriennal, una nova temporalitat gràcies a la qual els municipis podran dissenyar millor l’estratègia de les seves actuacions durant el mandat.

Una altra novetat és que la distribució dels recursos inclou com a factor determinat la superfície del terme municipal i l’existència o no de nuclis agregats o d’entitats municipals descentralitzades dins del municipi. Així, la major grandària del terme o el fet que inclogui aquests altres nuclis poblats representarà una major inversió per a aquestes àrees. En aquest sentit, cada quilòmetre quadrat representarà 538,98 €, i cada entitat singular, 1.759,83 €.

Una altra modificació destacada és la incorporació d’un nou programa d’ajuts, el Programa de sanejament de les finances municipals, específic per a aquest àmbit i que s’afegeix als tres programes ja existents fins ara: Inversions, Despeses corrents i Secretaria-intervenció.