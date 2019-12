//El nou carnet del Cister permet accedir amb una sola entrada als tres monestirs de La Ruta

L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural posa en funcionament, aquesta setmana, el nou carnet multientrada de La Ruta del Cister, que permetrà a la ciutadania i al públic turista descobrir les noves experiències de visita que ofereixen els monestirs reials de Catalunya. Un producte cultural i turístic que es renova enguany amb motiu dels 30 anys de La Ruta de Cister, per oferir, amb una única entrada, l’accés a tres conjunts patrimonials de primer ordre: Santes Creus (Aiguamúrcia, Alt Camp), Santa Maria de Vallbona (Vallbona de les Monges, Urgell) i Santa Maria de Poblet (Vimbodí i Poblet, Conca de Barberà).

El nou carnet, promogut per l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural amb la col·laboració dels reials monestirs de Poblet i Vallbona, té la voluntat de donar un nou impuls a la visita dels tres monestirs que conformen l’eix vertebrador de La Ruta del Cister. Un triangle patrimonial, únic, excepcional i viu que es vol posicionar com un dels referents culturals i turístics d’alta qualitat de Catalunya. L’anterior entrada conjunta, que es va posar en funcionament el 2015 i que es mantindrà vigent fins a finals del 2019, ha tingut bons resultats de venda al llarg d’aquests darrers anys (prop de 16.000 unitats des de l’any 2015), i ha esdevingut una molt bona eina de promoció dels tres monestirs.

El nou carnet es presenta amb una imatge i un format renovats: un disseny més lluminós i atractiu, amb un format més modern tipus targeta dins d’un embolcall amb informació en català, castellà, anglès i francès. Aquest embolcall remet al món de les postals, amb una imatge a l’anvers i informació de cada monestir al revers, s’acompanya d’un mapa de situació i d’un codi QR que porta a un microlloc web especial de La Ruta del Cister dins el portal web patrimoni.gencat.cat amb més informació per visitar els tres monestirs i les normes d’ús d’aquesta nova entrada.

El cost del carnet és de 15 euros i se n’ha ampliat el període de validesa, que passa d’un a dos anys perquè l’usuari tingui més possibilitats d’entrada durant més temps. Aquesta ampliació s’adreça particularment al públic turista d’estiu, principalment el de la zona de la Costa Daurada, que podrà fer servir el carnet durant dos períodes estiuencs. A més, el nou carnet permet la seva personalització i es comercialitzarà en línia a través de diverses plataformes de venda de productes culturals i turístics.

Descompte

Un dels principals atractius de la nova entrada conjunta és el descompte que ofereix de 6,50 euros sobre el preu de venda total de les tres entrades. La nova entrada conjunta servirà també per al llançament i promoció del carnet a diferents suports de comunicació amb una imatge positiva i alegre, amb la fotografia d’una noia jove i somrient que mostra la nova entrada. D’aquesta manera el carnet es planteja arribar també a nous públics, sempre sota el lema “Descobreix els monestirs reials de Catalunya”.

A més, amb l’objectiu de fomentar l’ús del patrimoni i, en particular, per a la seva promoció turística, l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural ha endegat una nova col·lecció de fulletons informatius desplegables, en quatre idiomes, per promocionar diverses rutes patrimonials de Catalunya. El primer fulletó de la col·lecció que es va editar va ser el de la Ruta dels Ibers i el segon que es publica ara coincidint amb la promoció del nou carnet, és el de La Ruta del Cister.

El carnet serà operatiu a partir de l’1 de gener de 2020 i es pot adquirir als tres monestirs a partir d’aquesta setmana i també a l’espai Palau Moja. The Catalan Heritage House, a la Rambla de Barcelona, a partir de l’1 de gener. L’anterior entrada conjunta es podrà fer servir durant el seu període de validesa (per tant, com a màxim fins al 31 de desembre de 2020). A partir de finals de gener, es posarà a la venda a través de canals de venda en línia com el portal web de Patrimoni Cultural i el de Turisme de Catalunya, entre altres.