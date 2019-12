//El nombre d’hipoteques a Catalunya baixa un 12,2% a l’octubre

ACN

La signatura d’hipoteques a Catalunya ha caigut un 12,2% a l’octubre, fins a arribar a 5.132 contractes, segons l’Estadística d’Hipoteques publicada aquest divendres a l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Catalunya és la tercera comunitat amb un major nombre d’hipoteques constituïdes, per darrere d’Andalusia (6.053) i la Comunitat de Madrid (5.205). Per la seva banda, l’import mitjà de les hipoteques a Catalunya s’ha situat en 787,8 milions d’euros, un 11,6% menys que el mateix mes de l’any passat. Catalunya és la segona comunitat en la qual es presta més capital per la constitució d’hipoteques sobre habitatges, per darrere de la Comunitat de Madrid, amb un total de 935,7 milions d’euros.