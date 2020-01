//El municipalisme català condemna i rebutja la inhabilitació del president Quim Torra i l’eurodiputat Oriol Junqueras

L’Associació de Municipis per la Independència (AMI), l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i expressen el seu total rebuig i la condemna més enèrgica a les decisions de la Junta Electoral Central (JEC) d’inhabilitar al president de la Generalitat, Quim Torra, i l’eurodiputat Oriol Junqueras, malgrat la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

Les tres entitats municipalistes del país volen així mostrar el seu rebuig i condemna a la decisió de la Junta Electoral Central de manllevar de les actes de diputat al president Quim Torra, i d’europarlamentari al vicepresident Oriol Junqueras.

Així mateix, el president de l’AMI, Josep Maria Cervera, el president de l’ACM, Lluís Soler, i la presidenta de la FMC, Olga Arnau, assistiran, aquesta tarda, al ple extraordinari del Parlament de Catalunya per tal de mostrar el suport del municipalisme català a les institucions catalanes, i el rebuig frontal als continus atacs per part de la justícia i els òrgans administratius espanyols.

El president de l’AMI, Josep Maria Cervera, ha valorat el nou atac a les institucions catalanes de la JEC dient que “només ens confirma que Europa i la democràcia comença als Pirineus” i que ha tornat a deixar clar que “la democràcia només la retrobarem amb la independència”.

El president de l’ACM, Lluís Soler, assegura que l’Estat espanyol continua amb la via repressiva i vol imposar a cop de sentències qui ha de governar les institucions catalanes: “No es pot acceptar que un òrgan administratiu de l’Estat passi per sobre dels resultats de les urnes i del que el poble català va votar i els diputats al Parlament van decidir escollir com a president”. La presidenta de l’FMC, Olga Arnau, considera que la decisió de la JEC “és un atac a la democràcia” i es pregunta “perquè serveix votar si llavors no accepten els resultats electorals ni el president que s’investeix des del Parlament?”.

Les tres entitats municipalistes ja han començat a treballar per coordinar una resposta unitària, conjunta i àmplia contra aquest nou atac a la democràcia i a les institucions catalanes. De moment, tenen previst presentar una moció conjunta aquest pròxim dimarts al matí, a banda d’altres accions que es puguin concretar en les properes hores entre les tres entitats municipalistes.

Al mateix temps, donen suport a la crida per acompanyar aquest dissabte a la tarda (16:30h) el president de la Generalitat, Quim Torra, des del Passeig Lluís Companys fins al Parlament de Catalunya.