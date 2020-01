//El Memorial Democràtic crea el Banc de Memòria Democràtica

per | 25/01/2020 14:26 |

El Memorial Democràtic ha fet públic el Banc de la Memòria Democràtica (banc.memoria.gencat.cat i memoria.gencat.cat), un cercador web que recull i posa a l’abast de la ciutadania 20.000 registres de fons i col·leccions del Memorial i que recuperen la memòria històrica a Catalunya de 1931 a 1980.

El Banc ofereix informació detallada sobre víctimes, testimonis, fets històrics i espais físics relatius a la Segona República, la Guerra Civil i les víctimes per motius ideològics, de consciència, religiosos o socials, així com la repressió a persones i col·lectius per part de la dictadura franquista, l’exili i la deportació, la lluita antifranquista i la transició a la democràcia.

Aquest cercador web no només permet la cerca integrada i la visualització específica del contingut dels fons i col·leccions que l’integren, sinó que també esdevé un mitjà de reparació de la memòria de les víctimes, i alhora apropa a una diversitat de públics el coneixement i homenatge del nostre passat recent.

El cercador del Banc de la Memòria Democràtica, gestionat pel Centre d’Informació i Documentació del Memorial Democràtic, està integrat per 6 fons i col·leccions que donen accés a gairebé 20.000 registres: el Banc Audiovisual de Testimonis, la Biblioteca del Memorial Democràtic, el Cens de Simbologia Franquista, la base de dades d’ex-presos polítics (indemnitzacions estatals a majors de 65 anys fins al 31 de desembre de 1990, amb privació de llibertat superior als 3 anys), la base de dades de l’Spanish Refugee Aid (organització nord-americana creada per ajudar els refugiats espanyols l’any 1953) i la Xarxa d’Espais de Memòria.

El cercador fa possible creuar la informació de les diverses bases de dades i recuperar-la fent una cerca integrada. A més, els continguts s’ofereixen amb una visualització didàctica i atractiva, a partir de mapes específics que permeten navegar sobre els llocs d’exili, municipis, presons i camps de concentració franquistes, espais de memòria i localització de simbologia franquista, entre d’altres, o línies cronològiques que permeten a l’usuari localitzar informació i testimonis sobre un fet o una etapa determinada.