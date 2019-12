//El mal estat d’un edifici provoca el tall al trànsit a un carrer de Valls

Aquest divendres 20 de desembre, l’Ajuntament de Valls tallava el trànsit del carrer dels Metges per culpa del mal estat d’un edifici. D’aquesta manera, el carrer quedava tallat a la circulació de vehicles, concretament en el tram comprès entre la plaça de la Fusta i el carrer del Carme.

El motiu recau en el mal estat d’un edifici que es troba deshabitat. Es tracta del número 7 del propi carrer dels Metges, cantonada amb el carrer del Carme. Així, el consistori, prenia la decisió per precaució de no permetre la circulació de vehicles i s’ha protegit amb tanques una part del carrer per evitar riscos en cas de despreniments a la via pública.