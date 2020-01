//El Convent de les Arts d’Acover acull l’estrena de “Ales d’ivori” de Martí Guarch

per | 04/01/2020 19:25 |

Aquest dissabte, dia 4 de gener, a l’espai del Convent de les Arts d’Alcover haacollit l’estrena de la pel·lícula “Ales d’ivori” de Martí Guarch. Es tracta d’una adaptació de la peça teatral de Guarch, que explica com Rosa (Noa Massoutie) descobreix el seu amor cap a Marta (Natàlia Pozo) en contra de l’opinió rebutjada i la incomprensió de la seva mare, Carme (Muntsa Mar), que lluita per educar la seva filla. El que sembla un amor d’estiu innocent entre dues adolescents es converteix en una tragèdia: Rosa es troba superada per la incomprensible situació.

La pel·lícula es pot veure durant el mes de gener i febrer a diferents ciutats i poblacions de Catalunya, i a partir del mes de març es projectarà en sales de Barcelona, Madrid i altres ciutats espanyoles. Tanmateix, participarà en uns cicles de cinema internacional perquè arribi arreu del món, i el missatge es faci internacional. En la preestrena d’Alcover, l’escriptora Elena Solé, acompanyada de l’equip del film, ha establert un diàleg sobre el projecte.