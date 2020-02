//El conseller Buch confirma que el Plaseqta retornarà a Tarragona

per | 05/02/2020 17:33 |

El conseller d’Interior, Miquel Buch, ha anunciat: “El primer que farem és retornar al Pla d’Emergències Químiques específic per a Tarragona, el Plaseqta. La petroquímica de Tarragona té una singularitat pròpia. La gent del territori ha de tenir més informació, més actualitzada i puntual perquè també són competents en això”, ha afegit.

El conseller ha fet aquestes declaracions durant la sessió de control al Govern celebrada aquest dimecres, 5 de febrer, on se li ha preguntat per l’accident a l’empresa Iqoxe el passat 14 de gener. Buch ha destacat que “en tan sols una setmana” tenien “propostes de millora del sistema perquè no torni a passar”.

El titular d’Interior ha afirmat que una altra de les mesures que es preveuen és “la col·locació de sensors per fer una detecció automàtica de la qualitat de l’aire i no haver d’enviar treballadors al focus”.

A més, Buch ha exposat que també cal fer un debat sobre l’ús i l’activació de les sirenes: “Potser hem de canviar l’estratègia, però s’ha de consultar amb el territori.”

Durant la seva intervenció, Buch també ha demanat al govern espanyol “que no esperin que la Unió Europea ens obligui a activar un servei d’avisos d’emergències l’any 2022. Que facin una normativa ja”, ha reclamat.