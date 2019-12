//El Circ Acrobàtic Nacional de Xina actua al Centre Cultural de Valls

La temporada teatral a Valls s’acosta al Nadal amb un dels espectacles més destacats i esperats de l’any. El Circ Acrobàtic Nacional de Xina, una companyia històrica que, entre d’altres, ha servit d’inspiració al Cirque de Soleil, pujarà a l’escenari del Centre Cultural per convidar-nos a fer un “Viatge d’ensomni”, aquest diumenge 22 de desembre a les 18 h .

El Circ Acrobàtic Nacional de Xina presenta aquest espectacle premiat i reconegut, en un recorregut de malabars, equilibris i molt més per a un muntatge exòtic i atractiu en què la rica i antiga tradició circense de la Xina es barreja amb l’avantguarda, la imatge i el so per desbordar la imaginació. Aquesta companyia, fundada l’any 1950, es troba de gira per Portugal i l’Estat espanyol amb aquest espectacle que, amb una trentena d’artistes, una part d’ells esportistes olímpics, ha despertat l’admiració a mig món. Així, per exemple, el diari nord-americà The New York Times ha elogiat “Viatge d’ensomni” com a “simplement meravellós”.

L’espectacle presenta una vintena de modalitats acrobàtiques prodigioses per explicar-nos la història d’un nen que, mentre somia, entra en un món de fantasia quan veu una bella fada fènix que vola sobre el mar. Així comença aquest singular viatge que ens portarà, d’acrobàcia en acrobàcia, a volar amb el nen i la fada fins al sol o submergir-nos en un univers marí meravellós i espectacular.

El fènix, mític ocell de plomes vermelles i daurades, símbol de la resurrecció, transportarà l’infant també a palaus, jardins i boscos, i junts lluitaran contra el mal per salvar el Palau dels Somnis.

