//El cinema es converteix a partir del dia 2 en el gran eix del Parc de Nadal a Valls

El Parc de Nadal de Valls, a l’Escola Enxaneta del Convent del Carme ja està en marxa des del passat 28 de desembre, amb una arrencada que un any més ha tingut el circ com a primer dels grans protagonistes. A partir d’aquest dijous dia 2 i fins a la finalització del Parc, el proper dia 4, s’hi sumen noves activitats, en concret els tallers d’habilitats creatives manuals amb materials reutilitzables que, com a novetat en aquesta edició, tindrà el cinema com a eix temàtic. Aquestes activitats es desenvolupen en dues veles i en el gimnàs de l’escola.

En total, s’han preparat onze tallers que, des de diferents perspectives, abordaran el món del cinema. Així, es podran realitzar activitats tan diverses com fer un portallapis, varetes màgiques, creació d’un teatre d’ombres xineses, caixes de crispetes, porta-fotos, càmeres de fotos o zòotrops. Per altra banda, els nens i nenes també podran participar al joc de les pel·lícules, al karaoke de cançons de films infantils i al futbom (utilitzant bombolles gegants). Els més menuts trobaran un espai de joc lliure dedicat als infants fins als 3 anys.

El Parc de Nadal també comptarà aquests dies amb activitats addicionals puntuals que se celebren dins el recinte en un moment concret. Es tracta de la cantada de la Coral Infantil Cors Alegres (dijous 2 a les 18:30 h), la cantada de nadales del Cor Koré (divendres 3 a les 18:30 h) o també el taller de castells de la Colla Joves Xiquets de Valls (dissabte 4 de 18 a 20 h). S’hi accedeix amb l’entrada general del Parc.