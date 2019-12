//El cinema català torna diumenge al Convent de les Arts d’Alcover amb la comèdia dramàtica Litus

per | 21/12/2019 18:30 |

El Convent de les Arts d’Alcover acollirà, diumenge 22 de desembre a les 19h, la projecció del film Litus, una comèdia dramàtica estrenada el setembre d’aquest any, sota la direcció de Dani de la Orden, inclosa en el Cicle Gaudí de cinema de producció catalana.

Fa tres mesos el Litus va morir en un accident de cotxe. La que era la seva nòvia, dos amics seus i un antic company de grup de música, es reuneixen en el pis on vivia. El seu germà Toni els convoca a tots per donar-los una cosa que els va deixar abans de morir.

El que havia de ser una trobada per parlar de Litus es converteix en una ocasió per descobrir els secrets més íntims i totes les emocions amagades durant anys. El film compta amb intèrprets com Quim Gutiérrez, Belén Cuesta, Adrián Lastra, Miquel Fernández, Álex García i Marta Nieto.

El preu de l’entrada és de 4,5€ i de 3€ si es disposa de descomptes amb el CA, CAjove! (fins als 25 anys), Carnet de la Biblioteca, de l’Estudiant, Carnet Jove, Òmnium Cultural, Majors de 65 anys, Jubilats, Pensionistes, Aturats, Família nombrosa, monoparental i persones en situació de vulnerabilitat. Presentant la targeta del Club Vanguardia es tindrà un descompte de 2×1 en les entrades. Per a més informació www.ciclegaudi.cat i www.conventarts.cat.