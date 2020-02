//El Centre de Lectura continua amb dues conferències més sobre els Vallencs Il·lustres

per | 09/02/2020 13:09 |

El Centre de Lectura segueix amb la seva programació cultural, i aquest mes de febrer continuarà amb les conferències lligades al cicle que porta per títol Festes Decennals 2021 – 21 Vallencs Il·lustres, amb el qual es divulgaran la vida i accions que van portar conciutadans nostres a ser nomenats Vallencs Il·lustres. Les primeres conferències del cicle ja van tenir lloc al passat mes de gener, les quals van ser molt ben rebudes per tot el públic que hi va assistir, omplint en cada ocasió la sala d’actes de l’entitat vallenca.

La següent de les conferències tindrà lloc el dijous 13 de febrer, a les 19.30 hores, i tindrà com a protagonista a Pau Baldrich i Martí (1760-1834), el qual fou alcalde de Valls i instituïdor de les Festes Decennals de la Mare de Déu de la Candela. Va ser nomenat Vallenc Il·lustre en el marc de les Festes Decennals de 1901. El ponent de la conferència serà el vallenc i responsable d’Acció Cultural de l’Arxiu Nacional de Catalunya, Francesc Olivé i Ollé.

La segona conferència programada per a aquest mes és el dijous 27 de febrer, a les 19.30 hores, en què es divulgarà la vida de la figura d’Albert Felip de Baldrich i de Veciana (1786-1864), segon marquès de Vallgornera, polític i general. Va ser nomenat Vallenc Il·lustre en el marc de les Festes Decennals de 1911. El ponent de la conferència serà Juan Carlos de Balle i Comas, fill del setè marquès de Vallgornera i membre del Reial Cos de la Noblesa de Catalunya, entre altres càrrecs.

Com a pròleg de les conferències, l’historiador Pol Montserrat i Rovira farà unes ressenyes de fets remarcables de les diferents celebracions de les Festes Decennals de la Mare de Déu de la Candela.