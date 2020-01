//El Centre Cívic de Valls organitza 49 activitats per a totes les edats

El Centre Cívic de Valls ha obert al públic, aquest dimarts 7 de gener, les inscripcions per les diferents activitats qie ha programat per aquest trimestre. La programació, presentada per la regidora Laia Castells i tècnics municipals, inclou 49 propostes, entre les quals cursos, espectacles infantils, xerrades i tallers adreçats a persones de totes les edats.

Entre les activitats de la programació d’hivern destaca un nova edició de la Rua Infantil de Carnaval que tindrà loc el divendres 21 de febrer a la tarda amb sortida a la plaça del Titit.

La nova programació dona continuïtat als cursos iniciats el passat trimestre gràcies a la bona acollida de propostes com el lettering a càrrec de Marta Palau, els dos grups de convdersa en anglès de la mà de Marta Bonavila i l’Espai de Jocs, dinamitzat per Ester Enrich i l’associació As. en la Manga. També s’inclou un taller d’introducció a la telefonia mòbil per a persones que vulguin iniciar-se en l’ús d’aquests dispositius o en vulguin treure major profit, a càrrec de Nerea Ruiz.

L’escola de Pares i Mares oferirà quatre xerrades i tallers, entre els que s’hi inclou el taler per aprendre a fer la mona a partir del pa de pessic tradicional,