//El Centre Cívic acull dues sessions de “Fem Cagar el Tió!”

per | 17/12/2019 18:50 |

El tió serà el protagonista aquest cap de setmana amb l’espectacle infantil i familiar que un any més organitza el Centre Cívic amb la col·laboració de Comerç de Valls i amb la participació de la Colla Gegantera La Pessigolla i la Cia Toc de Gresca. El “Fem cagar el tió!” vallenc se celebrarà dos dies: el divendres 20 de desembre a la plaça Pilar Prim i, el dissabte 21, al Pati, ambdues sessions a partir de les 17:30 h. Comerç de Valls col·laborarà un any més amb l’espectacle amb premis que sortiran a l’atzar entre totes les cagades que realitzarà el tió al llarg dels dos dies.

Es tracta d’un espectacle participatiu i familiar on els més petits podran fer cagar el tió que regalarà llaminadures a tots els nens i nenes que s’hi vulguin acostar. L’espectacle reunirà a la Colla Gegantera La Pessigolla i comptarà també amb la visita d’uns personatges màgics del bosc, caracteritzats per la Cia Toc de Gresca, en una festa gratuïta i que no requereix d’inscripció prèvia.

Les persones que vulguin visitar el tió i donar-li de menjar ho poden fer a l’entrada de l’equipament del Centre Cívic. Aquest any el tió ve més carregat que mai i s’espera que faci un miler de cagades (500 nens/es per dia), més del doble dels anys anteriors. Les llaminadures del tió seran aptes per a persones celíaques i les persones diabètiques també el podran fer cagar, prèvia indicació als organitzadors de l’activitat).

Aquest projecte se suma a les altres propostes que ofereix el Centre Cívic durant les festes de Nadal, amb activitats gratuïtes destinades al públic familiar i infantil, com el cap d’any infantil amb el carilló de la Cia la Tal, el dimarts 31 a les 11 al Pati, o la Fàbrica de les Il·lusions, el 2, 3 i 4 de gener a l’antiga Cooperativa Agrícola.