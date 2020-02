//El 68% de les accions del síndic de greuges de l’Alt Camp surten de Valls

per | 17/02/2020 18:34 |

El síndic de greuges ha lliurat l’Informe anual 2019 al Parlament de Catalunya aquet dilluns. Aquest informe és el document que recull les actuacions més rellevants dutes a terme i les xifres més destacades amb relació a la tasca de defensa dels drets encomanada a la institució.

Pel que fa a la comarca del l’Alt Camp, el síndic de greuges va fer un total de 117 actuacions el 2019, de les quals 74 són queixes i 43 són consultes.

Per municipis, cal destacar que el 68% —que són 80 casos— de les actuacions a la comarca es van fer des de Valls.

Per temàtiques, la majoria dels casos són contra l’administració, de què hi ha 52 actuacions; els segueixen problemes socials, amb 32 casos, i consum, amb 15 casos. També cal destacar les accions contra la seguretat ciutadana i justícia, amb 9 casos, i les accions per temes laborals, també amb 9 casos.