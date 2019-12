//DOW Chemical i la Pobla de Mafumet celebren el XXIII Torneig de Nadal per als nens ingressats a Joan XXIII

per | 26/12/2019 09:25 |

El pròxim dissabte 28 de desembre, DOW Chemical, l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet i el C.F. Pobla de Mafumet celebraran el XXIII Torneig de Nadal, torneig solidari per recaptar joguines que faran arribar als nens i nenes de l’Hospital Joan XXIII el divendres 3 de gener. Els nens i nenes ingressats a l’Hospital Joan XXIII rebran l’afecte dels jugadors del torneig i de les seves famílies i amics, i podran gaudir de les joguines recollides durant el torneig solidari. A més, s’ha fet un video patrocinat per DOW i l’Ajuntament de la Pobla, relacionant els serveis de l’Hospital Joan XXIII que tracten nens: Pediatria, Ginecologia i Obstetrícia i la CMA Pediàtrica.

Mitjançant el joc, els menuts i les seves famílies poden viure l’hospitalització d’una manera més normalitzada, expressar les seves emocions i sentiments, alliberar les angoixes i les pors, alhora que alliberen l’estrès. D’aquesta manera aconsegueixen moments de distensió i alegria. Enguany, els organitzadors i participants a la iniciativa solidària d’aquest torneig de Nadal DOW 2019 es bolquen en contribuir a la millora dels nens i nenes hospitalitzats. L’objectiu és que aquestes joguines siguin una bona eina terapèutica, alhora que pedagògica. En funció de les edats, podran desenvolupar les seves habilitats i aprendre amb jocs simbòlics, creatius, de construcció, individuals o en equip. Tots ells serviran per ajudar-los a sentir-se millor i a viure la seva estada a l’Hospital d’una forma menys traumàtica.

Les joguines aportades aquest any, a més de ser estímuls positius en la vida dels nens i nenes, seran també elements educatius que fomentin valors com el treball en equip, la igualtat, la diversitat i el respecte, així com les habilitats socials o que facilitin la interacció amb l’entorn i els ajudi a comprendre millor la seva situació.