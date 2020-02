//Dos projectes de l’Alt Camp van rebre 536.600 euros per dinamitzar el turisme

La comarca de l’Alt Camp ha rebut 536.600 euros per millorar la competitivitat de les seves destinacions turístiques. Així ho ha explicat a Aitona la consellera d’Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, on ha presentat, aquest divendres 21 de febrer juntament amb el director general de Turisme, Octavi Bono, els projectes dels ens locals que l’any passat van rebre ajuts dels plans de foment territorial del turisme. En concret, a la comarca es van atorgar els ajuts al Consell Comarcal de l’Alt Camp per import de 400.000 euros pel projecte Alt Camp: Història i patrimoni i a l’Ajuntament d’Alcover de 136.627 euros per la millora de la qualitat de l’experiència turística del municipi.

Aquests diners han de servir per crear o rehabilitar infraestructures i espais turístics; recuperar itineraris; millorar la senyalització o donar suport a algunes iniciatives turístiques, entre altres.

En general, a nivell de tot Catalunya l’any 2019 un total de 20 ens locals van rebre 6M€ en ajuts. Aquesta subvenció de la Generalitat facilitarà una inversió total de 16,7M€.

Aquesta línia d’ajuts va en sintonia amb el que proposen els eixos vertebradors del Pla Estratègic de Turisme de Catalunya 2018-2022: oferir una experiència turística excepcional, conquerir i retenir els clients adequats, atreure les inversions necessàries, implementar les millors pràctiques de turisme intel·ligent, millorar les condicions competitives i millorar la gestió turística del territori i el seu desenvolupament