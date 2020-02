//Dinou comparses, grans protagonistes en la rua de Carnaval d’Alcover

per | 22/02/2020 19:39 |

Alcover ha tornat a demostrar que organitza la rua de carnaval mes multitudinària i espectacular tant per la seva participació -dinou comparses i més de 600 persones-, com per la qualitat de les disfresses i algunes d’elles pels muntatge de les carrosses

La rua de carnaval ha donat el tret de sortida minuts desprès de les 6 de la tarda des de la zona d’aparcament de la fira fent el següent recorregut: avinguda Catalunya, plaça Lluís Companys, avinguda de Tarragona, avinguda de Reus, plaça el Portal, avinguda de Montblanc, Muralla Anselm Clavé, pati església Nova, avinguda de Mont-ral, avinguda de Miquel Martí i Pol, camí del Molí i, com a novetat d’enguany, es va acabar al pavelló de les Escoles, indret on s’ha fet el sopar i el ball. Dir que al llarg del recorregut les comparses han fet tres exhibicions, una més que l’any passat , que s’han fet a la plaça Lluís Companys, la plaça del Portal i el pati de l’església Nova.

Un cop finalitzada la rua s’ha fet l’entrega de premis al pavelló de les Escoles, donant-se disset premis -dotze per carrosses i cinc per comparses sense carrossa- a part de donar quatre premis honorífics, una de les novetats d’enguany . Tot seguit, sopar popular i el concert del grup La Prole Band i DJ Parri.