//De l’1 al 29 de febrer es podran sol·licitar els descomptes a la taxa d’escombraries a Valls

La taxa de recollida d’escombraries incorpora, per primer cop, una mesura pionera amb importants incentius ambientals per als ciutadans que realitzin adequadament la separació dels residus a casa. D’aquesta manera, el 2020 s’aplicarà per primer cop el nou sistema que inclou descomptes que poden oscil·lar entre el 20 i el 50% al rebut de les escombraries. Tots els ciutadans que s’hi vulguin acollir tenen tot el mes de febrer, de l’1 al 29 de febrer, per presentar la sol·licitud (descarregar sol·licitud). La sol·licitud es pot presentar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament però també es pot efectuar el tràmit telemàticament a través de la web municipal www.valls.cat.

També s’ha incorporat un incentiu per als establiments comercials que generen materia orgància i participi en un sistema de prevenció de residus mitjançant acords amb entitats locals (Càritas, Creu Roja, la Taulada…)

Aquests nous incentius ambientals tenen com objectiu prevenir la producció global de residus de la ciutat i potenciar la recollida selectiva, en una mesura destinada també a conscienciar la població sobre la necessitat de reduir el volum de deixalles, augmentar els índex de reciclatge i minimitzar la incineració d’escombraries. D’aquesta manera, els qeu separen les escombraries pagarà menys ja que podrà acollir-se als descomptes en el rebut de la brossa a través d’aquests nous incentius ambientals, premiant així la seva contribució per fer una ciutat ambientalment més sostenible.