//Crida a donar sang: cada primer dimarts de mes, campanya al Pius

Tal com ha anunciat el Banc de Sang i Teixits, a dia d’avui, 4 de febrer, Catalunya disposa de reserves de sang per als propers set dies, quan el nivell òptim serien deu dies. Per aquest motiu s’ha llançat una nova crida a donar sang, amb l’objectiu de recuperar la disminució de donacions que s’ha produït les darreres setmanes a causa del temporal Glòria.

A Valls, aquest matí s’ha dut a terme al Pius Hospital una nova campanya de donació de sang, de 10 a 14 h, durant la qual s’han fet quinze donacions. Des del Banc de Sang s’explica que aquesta campanya es mantindrà al llarg del 2020, i tindrà lloc cada primer dimarts de mes en el mateix horari al Pius.

L’any passat el nombre de donacions al Pius Hospital va ser de 191, amb una xifra constant els darrers mesos. El Banc de Sang reitera que “la sang, sempre és necessària”, i que donar-ne és un hàbit cívic, ja que la donació és “l’única font que assegura que els malalts tinguin la sang necessària per als seus tractaments”.

De cada donació se’n beneficien tres persones, ja que els elements que componen la sang —glòbuls vermells, plaquetes i plasma— es fan servir per a tractaments diferents. Per ser donant de sang, només cal complir els següents requisits: tenir entre 18 i 70 anys, pesar 50 quilos o més, trobar-se bé de salut i, en cas de ser dona, no estar embarassada.