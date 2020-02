//Concert a benefici de l’orgue de Valls al Centre de Lectura

Aquest diumenge, fia 2 de feber, festivitat de la Mare de Déu de la Candela, s’ha celebrat a la sala d’actes del Centre de Lectura un concert sota el títol “Del Segle d’Or a l’edat de plata” a càrrec de la soprano Aurèlia Pessarrodona i el guitarrista Raúl Sandín. L’entrada inversa es destina al projecte de l’orgue de la ciutat de Valls.

El repertori per a veu i guitarra ha vertebrat bona part del patrimoni musical hispànic. En aquest concert han proposat un viatge des del segle XVII a inicis del XX a partir de tres compositors amb repertori clau per a aquesta formació: José Marín, Manuel García i Enric Granados. Aquest viatge no serà només musical, sinó que veurem com aquests autors van ser influïts per textos de poetes del Segle d’Or o, simplement, pel desig d’evocar èpoques passades.

José Marín (1618 o 1619 – 1699), compositor i cantant, és un dels principals exponents del Barroc hispànic. La part principal de la seva producció està constituïda per tonos humanos monòdics, cançons per a una veu i baix continu formades per tornada i cobles, a vegades amb textos d’autors del nivell de Lope de Vega, i que podien formar part de les obres teatrals del moment. Els tonos de Marín destaquen per la plasticitat de les seves línies melòdiques i per la subtilitat a l’hora d’expressar els afectes del text mitjançant recursos retòrics. Val la pena parar atenció en com Marín descriu amb música els sentiments i els conceptes del text.

El cèlebre tenor i compositor Manuel del Pópulo Vicente García (1775-1832) va ser hereu d’aquesta tradició vocal, però passada pel cedàs de la tonadilla del segle XVIII i dels aires populars de la seva terra natal, Sevilla. Excel·lent mostra d’això són les seves cançons per a veu i guitarra, instrument que ell dominava. Moltes d’aquestes composicions podrien estar inspirades en aires populars, però altres són composicions pròpies, a vegades amb textos del Segle d’Or, sobretot de Quevedo, com és el cas de Poderoso caballero o Bajelito nuevo. Les cançons per a veu i guitarra de Manuel García són una deliciosa raresa que val la pena gaudir.

Per últim, han interpretat diverses tonadillas d’Enric Granados (1867-1916), un dels compositors cabdal de la coneguda com a “Edat de Plata” de la cultura hispànica. Aquestes tonadillas son cançons aparentment senzilles però plenes de lirisme on el compositor buscà recrear l’esperit goyesc de les tonadillas del segle XVIII, amb el seu món de majos i majas. Encara que originalment eren per a veu i piano, existeixen versions per a veu i guitarra que accentúen la inspiració popular d’aquestes peces.