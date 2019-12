//Concentració a la plaça del Blat de Valls en suport a Oriol Junqueras i Quim Torra

Així, l’esmentada concentració també ha referenciat la causa oberta pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el president Quim Torra per haver desobeït la Junta Electoral Central, que li exigia la retirada de llaços i pancartes del Palau de la Generalitat i d’altres edificis públics catalans “és un nou exemple de la utilització que l’Estat espanyol fa de la via judicial per reprimir políticament les institucions catalanes”.

El manifest acaba dient: “Amb la decisió del TSJC, l’Estat culmina un any ple de despropòsits, que hauria de fer saltar les alarmes a totes les persones demòcrates que viuen no només a Catalunya, sinó també a l’Estat espanyol i a Europa. Dia rere dia, l’Estat espanyol es distancia més de les democràcies del segle XXI i europees, com ha quedat encara més clar avui, i s’embranca en una autarquia judicial que posa en perill qualsevol dret a la dissidència. Allò que Europa considera drets, a Espanya són causes delictives”.

L’acte ha finalitzat amb la interpretació del Cant del Segadors.