//Comencen les activitats a “la Plana de Secà de l’Alt Camp”

Recentment va tenir lloc la primera de les activitats de La Plana de Secà de l’Alt Camp iniciada per una de les entitats impulsores d’aquest projecte singular, Gepec. Ecologistes de Catalunya van dur a terme el primer dels seus tallers medi ambientals adreçats a centres educatius, amb alumnes de cicle mitjà i cicle superior de l’escola Santa Magdalena del Pont d’Armentera, es va fer un sortida per conèixer la Ruta de la Capona del Pla de Santa Maria en la qual es van treballar els valors del paisatge, els conreus, la pedra seca i la biodiversitat del territori tot gaudint-lo i explorant-lo aprofitant l’època de floració de l’ametller. Gepec.Ecologistes de Catalunya ofereix al llarg d’aquest any tallers ambientals subvencionats pel propi Projecte Singular per a les escoles que vulguin treballar aquesta part de la comarca de l’Alt Camp.

D’altra banda s’inicia tot un seguit de tastos gratuïts dels vins de la Plana en col·laboració amb la DO Tarragona, 10 tastos fins el mes d’octubre que permetran als participants gaudir de l’enoturisme que es desenvolupa al territori. El primer dels tastos tindrà lloc el pròxim dissabte 29 de febrer al Celler Mas Bella, altres cellers que també participen en el programa «Vine a Conèixer la Plana de Secà a través dels seus vins» són Mas Vicenç, Vinícola de Nulles, Celler Sanromà i Cellers Blanch. Ben aviat a través dels comptes de les xarxes socials de La Plana de Secà de l’Alt Camp s’informarà de com participar en els sortejos per accedir als tastos.

El fruiturisme, coincidint amb la floració dels ametllers també serà una de les activitats importants d’aquest mes de febrer, l’empresa turística Camins Km 0 organitza dues rutes d’interpretació del paisatge i els cultius de la Plana. Amb sortida i arribada a Bràfim es passejarà entre camps de vinya i olivera i marges de pedra seca fins arribar a un camp d’ametllers ecològics per gaudir de l’espectacle de la floració. La ruta guiada s’acabara amb una degustació a Cal Garriga de Bràfim, espai on hi conviuen tres projectes que ofereixen productes de de la Plana: vermut Padró & Co; l’oli de Cal Garriga i les especialitats de garrofa de l’obrador Menjamiques.