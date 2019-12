//Comença el Parc de Nadal dedicat al món del cinema

El cinema és el tema escollit per als tallers sostenibles de les entitats participants al Parc de Nadal. La comissió va escollir aquest motiu com a fil argumental i així, durant tota la tardor ha treballat la preparació de zones diferenciades que s’ubicaran en dues veles i en el gimnàs i vestíbul de l’Escola Enxaneta, a l’antic Convent del Carme, entre avui dissabte 28 de desembre i el dissabte 4 de gener, per a la realització del taller de circ i tallers i activitats de les entitats al voltant del cinema. Seran 13 les associacions participants en la nova edició d’aquesta activitat nadalenca, adreçada als públics familiars, amb materials reutilitzables aportats per la ciutadania com a punt de partida.

Les cinc primeres jornades del Parc de Nadal, entre el matí del dissabte 28 de desembre i la tarda del dimecres 1 de gener, tindran com a protagonista el món del circ. Els tallers circenses s’ubiquen a la vela de la companyia vallenca Passabarret. A la vela s’hi instal·larà un taller de circ de més de 150 metres quadrats, amb dos espais diferenciats: un per a participants d’entre 1 i 5 anys i l’altre apte per a totes les edats, on també hi tenen cabuda les famílies amb ganes d’experimentar sensacions diferents desafiant l’equilibri i la gravetat.

L’Associació Cultural Verge de la Candela, la Coral infantil Cors Alegres, l’Esplai Esquirols, La Tribu, la Unió Anelles de la Flama, Suite Cor, l’Associació Porta Oberta, el Cau de Valls, la colla Joves Xiquets de Valls, el Col·lectiu Nàtrix, la Fundació Resilis (CREI el Guaret) i, com a coordinadors de continguts del Parc, Cel Rogent Educació Ambiental i la Companyia Passabarret, són les 13 entitats participants en l’edició d’enguany.