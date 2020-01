//Comença el judici a l’advocat vallenc Cèsar Puig

L’Audiència Nacional comença aquest dilluns, dia 20 de gener, a jutjar el paper dels Mossos d’Esquadra en el Procés, pels qual han de respondre com a acusats màxims responsables durant l’1-O l’advocat vallenc i segon a la Conselleria d’Interior, Cèsar Puig; el major, Josep Lluís Trapero, i el seu cap polític, Pere Soler.

Els tres s’asseuran a la banqueta per un delicte de rebel·lió, pel qual la Fiscalia demana a cada un 11 anys de presó, mentre que una quarta acusada, la intendent dels Mossos Teresa Laplana, s’enfronta a 4 anys de presó per sedició per la seva actuació durant el setge a la Conselleria d’Economia el 20 de setembre de 2017 amb motiu d’un registre judicial per frenar l’1-O.

En el seu escrit de conclusions provisionals, la Fiscalia relata com entre setembre i octubre de 2017 els acusats “van constituir una peça clau per, dins de l’àmbit de les seves respectives competències, impedir o dificultar greument el compliment de les ordres emanades pels tribunals de justícia amb la finalitat de dur a terme el pla secessionista”.