//Cel Net convoca una manifestació aquest dimecres al vespre a Tarragona per exigir “més controls” a la indústria química

La Plataforma Cel Net del Camp de Tarragona ha convocat una manifestació aquest dimecres, a les set de la tarda, a la plaça de la Font de Tarragona per exigir al Govern i les empreses químiques la seva responsabilitat de “protegir la població”. Exigeixen una nova legislació “que controli, reguli i redueix-hi l’impacte de la indústria química” i “mecanismes de comunicació clars i efectius que vetllin per la seguretat de la població en cas d’incidents com el d’aquest dimarts. Cel Net insisteix en el fet que s’elabori un “estudi exhaustiu de riscos i impacte de les indústries del complex petroquímic sobre la salut i el medi ambient”.