//Catalunya tanca el 2019 amb 388.124 aturats, 4.783 menys que el desembre del 2018

Per territoris, l’atur va baixar a totes les demarcacions en la comparativa interanual. El major descens es va donar a les comarques de Ponent, que va tancar l’any amb 20.416 aturats, un 3,21% menys que el desembre del 2018(-677). En canvi, la xifra suposa un increment del 0,01% (+2) respecte al novembre. En segon lloc es van situar les comarques de Girona, amb 37.745 aturats, un 2,92% menys interanual (-1.135). En comparació amb el mes anterior el descens va ser de l’1,65% (-632).

Pel que fa a Tarragona i Ebre, el descens interanual va ser del 2,10% (-1.020) fins als 47.631 desocupats. Com a Lleida, hi ha un repunt respecte al mes anterior, que en aquest cas és del 0,27% (+128). A les comarques de Barcelona la reducció interanual va ser del 0,69% (-1.951) fins als 282.332 aturats. Respecte al novembre, el descens va ser del 0,55% (-1.556).

Del total d’aturats a Catalunya, 218.520 eren dones i 169.604 homes. A més, 27.165 eren menors de 25 anys.

Per sectors, el que concentrava més aturats en acabar l’any era el de serveis, amb 281.202, seguit de la indústria (43.575), la construcció (30.682) i l’agricultura (8.182). A més, hi havia 24.483 persones que no tenien treballa anterior. En comparació amb el mes anterior, l’atur es va reduir al sector serveis (-2.092), a l’agricultura (-258) i entre els que no tenien feina abans (-687), mentre que va pujar a la construcció (+691) i a la indústria (+288).

A l’Estat, del total d’aturats, 1.328.396 eren homes, un 0,66% menys interanual; i 1.835.209 dones, un 1,60% menys. Per edats, l’atur entre els menors de 25 anys es va reduir en 18.892 respecte al mes anterior (-7,11%), mentre que entre els de 25 anys i més va baixar en 15.687 (-0,53%).

L’atur ha baixat en tretze autonomies, principalment a Andalusia (-16.681), Madrid (-3.799) i el País Valencià (-2.943), mentre que ha pujat a quatre, liderades per Navarra (+782) i La Rioja (+454).

Creix el nombre de contracte indefinits respecte fa un any

Pel que fa als contractes, se’n van signar 231.963, el que representa un descens del’11,63% respecte al mes anterior (-30.532) i un increment del 3,01% (+6.772) en comparació amb el desembre del 2018. Del total, 29.034 van ser indefinits i 202.929 temporals. Els primers van registrar un descens del 18% intermensual (-6.374) i un increment de l’1,16% interanual (+333), mentre que els temporals es van reduir un 10,64% (-24.158) en comparació amb el novembre i es van incrementar un 3,28% (+6.439) en relació al desembre del 2018.

Al conjunt de l’Estat es van signar 1.740.3332 contractes, un 1,35% menys que al novembre (-23.837) i un 1,80% més interanual (+30.701). Del total, 139.077 van ser indefinits, gairebé un 4% menys que fa un any, i 1.601.255 van ser temporals, un 2,33% més que el desembre del 2018.

L’afiliació a la Seguretat Social puja a Catalunya en comparació interanual

D’altra banda, el nombre de treballadors afiliats a la Seguretat Social es va situar al desembre en 3.459.377, un 1,85% més que fa un any (+62.756) i un 0,10% menys que el mes anterior (-3.551). Del total, 2.903.149 pertanyien al règim general, 550.164 eren autònoms, 6.062 del règim del mar i un al del carbó.

A l’Estat, el nombre d’afiliats es va situar en 19.408.538, un 2,02% d’increment interanual (+384.373) i un 0,16% més que fa un mes (+31.659).