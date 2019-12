//Cagada del tió més llarg del món a Alcover

Dijous 26 de desembre, Sant Esteve, al migdia, a Alcover s’ha celebrat un dels actes més esperats per als més petits: la cagada del tió més llarg del món, que cada any aplega tots els infants de la vila.

Pel que fa a la programació nadalenca, avui divendres 27 de desembre, i com a novetat, el Quartet Mèlt oferirà el Concert de Nadal al Convent de les Arts a les 21h.

Un any més, destacar també el Parc Infantil de Nadal, del 27 al 30 de desembre al pavelló d’Esports, pavelló de les escoles i la piscina municipal (dissabte al matí). En horari de matí i tarda es podrà gaudir d’inflables, Escape room, racons d’experimentació, màgia, tallers i manualitats.

Dissabte 28 de desembre, arribaran els tradicionals Pastorets a càrrec del grup de teatre local La Resclosa en dos passis, a les 17h i a les 20h, al Cercle d’Amics. Venda d’entrades anticipades a Ca Cosme. Diumenge 29 de desembre els patges reials arribaran al poble per recollir les cartes de tots els infants, a les 13h al Cercle d’Amics. I per cloure l’any, el 31 de desembre, com a novetat, a les 11h arribarà l’Home dels Nassos a la plaça nova i seguidament farà un recorregut pel poble per tornar a la plaça i gaudir d’un vermut.

El nou any 2020, l’obrirà el Pessebre Vivent dels infants de la catequesi a l’església Nova, el dimecres 1 de gener a les 18h. Dissabte 4 de gener, a les 18:30h, el Convent de les Arts acollirà la projecció del curtmetratge Ales d’Ivori de Martí Guarch.

Dissabte 5 de gener, a les 18:30h Ses Majestats els Reis d’Orient arribaran a Alcover en tren i a continuació es farà la Cavalcada pels carrers del poble que finalitzarà amb l’espectacular entrada dels Reis a la plaça Nova on es farà el Pregó Reial i se’ls farà entrega de la clau de la ciutat.