//Bonança tèrmica per Nadal

El Servei Meteorològic de Catalunya informa de l’arribada d’un anticicló que abraçarà bona part d’Europa Occidental com a mínim fins cap d’any.

El domini de les altes pressions donarà lloc a l’ambient assolellat en general, tret de punts de la depressió Central i d’altres fondalades de l’interior, on s’instal·larà la boira que en alguns casos es podria fer persistent, sobretot a partir de divendres.

A més, es preveu un augment tèrmic que donarà lloc a valors per sobre del que correspondria per l’època de l’any. La temperatura prevista a uns 1500 metres d’altitud (850 hPa) estarà entre 3 i 6 graus per sobre de la mitjana climàtica, com a mínim fins cap d’any. L’evolució de la temperatura a 850 hPa és un bon indicador del comportament d’aquesta mateixa variable en superfície, però no hi ha una correlació directa entre elles, ja que també depèn d’altres factors meteorològics.

Així, amb aquest escenari previst de poc vent i poca nuvolositat, els valors de temperatura màxima estaran entre 15 i 20 graus en general al centre del dia, tret de les zones amb boira on les màximes quedaran clarament per sota. De matinada, les glaçades seran febles a la depressió Central i entre febles i moderades al Pirineu i Prepirineu. En molts llocs, els pròxims dies es caracteritzaran per una gran amplitud tèrmica (diferència entre la temperatura màxima i mínima). A les zones amb boira l’efecte serà contrari.

Els models meteorològics a mitjà termini indiquen que aquesta estabilitat atmosfèrica es mantindrà la resta de 2019, i no permetrà l’arribada de pertorbacions, així que no es preveuen precipitacions com a mínim fins a principi del 2020, quan la temperatura iniciaria un lleuger descens.