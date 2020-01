//Arrenca la VIII Xilofonada Poètica

per | 13/01/2020 14:09 |

Dijous dia 16 de gener a les 6 de la tarda al Teatre Principal tindrà lloc la preestrena de la VII Xilofonada Poètica que organitza l’Escola Municipal de Música Robert Gerhard. El projecte, que es va iniciar el curs 2013/14 promou el treball musical de cançó i instrumental Orff a partir de poemes per a infants. En aquesta edició, el llibre escollit ha estat Zoo de paraules, de Ramon Besora. Rosabel Bofarull, responsable del projecte, ha versionat vuit poemes del llibre i són els que es podran escoltar al concert.

La Xilofonada Poètica es planteja dos grans objectius: d’una banda propiciar el treball musical utilitzant la poesia com a una eina didàctica i, de l’altra, liderar, des de l’escola de música, un projecte d’art comunitari en el que s’hi conviden tots els centres públics de primària de Valls i comarca. Si bé en aquest primer concert hi actuaran els alumnes de l’escola de música, serà en el segon concert, previst pel dimecres 19 de febrer, quan hi prendran part tots els alumnes que enguany participen del projecte, quinze escoles i uns tres-cents alumnes.

L’autor dels poemes ha confirmat l’assistència al concert de dijous i ha mostrat la seva admiració per la singularitat del projecte i l’ús de la poesia, la seva en concret i tota en general, com un fet natural dins l’educació de les criatures. El concert té entrada lliure.