//Aprovat el projecte de condicionament d’un nou tram de la carretera TP-2031, al pas per Bràfim

per | 30/12/2019 10:09 |

La carretera TP-2031, que comunica la ciutat de Tarragona amb la carretera C-51 (que va de Valls al Vendrell), continuarà millorant-se amb el condicionament del darrer tram. Concretament, s’incidirà en 4.580 metres de via a l’alçada del municipi de Bràfim, segons contempla el projecte de condicionament aprovat en el darrer Ple ordinari de la Diputació de Tarragona, titular d’aquesta carretera. La millora té un pressupost d’execució de 2.997.846,87€.

En concret, es preveu el condicionament del tram de la TP-2031 entre la rotonda amb la carretera TV-2034 (Valls a Vilavella) i la rotonda amb les carreteres C-51 (Valls al Vendrell) i TP-2002 (que duu a Santes Creus). Es tracta d’un tram que també circumval·la la localitat de Bràfim. Les obres consistiran a eixamplar la carretera per tal d’assolir una amplada mínima de 9 metres (carrils de 3 metres i vorals d’1,5 metres) i millorar els revolts existents. També es milloraran les interseccions existents, bé amb rotondes o amb una reordenació de la circulació. Els treballs inclouran obres complementàries, com drenatge, enllumenat o retolació, així com el desplegament de la xarxa de fibra òptica des de la rotonda amb la carretera TV-2034 fins a la rotonda amb les carreteres C-51 i TP-2002.

La carretera TP-2031 és considerada un eix vertebrador dins del Camp de Tarragona. El tram objecte de la nova actuació té una mitjana de 2.051 vehicles diaris. Inclou quatre interseccions al municipi de Bràfim, dos accessos al polígon industrial Alió-Bràfim, diversos accessos a camins i finques i diferents revolts. L’objectiu d’aquesta actuació és millorar la seguretat de tots els usuaris d’aquesta carretera, molt freqüentada per ciclistes. El seu condicionament s’inclou dins de les actuacions prioritàries del Pla zonal de la xarxa de carreteres de la Diputació de Tarragona.

L’acord del Ple, celebrat el passat divendres dia 20, acorda també l’exposició al públic d’aquest projecte pel termini de trenta dies hàbils.