//Alumnes de 3r d’ESO del col·legi Claret guanyen el concurs Pica Lletres de TAC12

L’equip d’alumnes de 3r d’ESO del col·lgi Claret, format per Ferran Basagaña, Maite Rué i Maria Vives, va guanyar la fase provincial de la demarcació de Tarragona, i anirà a la gran final de Catalunya del mes de juny.

Un curs més, els alumnes de 3r d’ESO del col·legi Claret, van participar en el concurs lingüístic del Pica Lletres, un concurs de Produccions Audiovisuals Antàrtida, que emet TAC12, amb la col·laboració de la Xarxa de Comunicació Local de Catalunya i el suport de l’Institut d’Estudis Catalans. El concurs vol fer arribar el coneixement de l’ortografia catalana als adolescents amb un enfocament lúdic i participatiu. El repte consisteix en lletrejar paraules en català i de resoldre jocs lingüístics enginyosos.

El concurs és presentat per Joan Reig, bateria de Els Pets. La participació, no sols la victòria, va ser una experiència intensa i molt viscuda, tant pels concursants com per tot el grup classe que els va donar constant suport.