//A punt una nova edició dels Pastorets

Un any més, l’espectacle ve carregat de novetats en escenes com la de l’infern, així com els ja típics gags d’actualitat. Després del canvi generacional en la majoria dels personatges principals de l’edició passada, aquest any es consoliden Magí Rull i Elena Tous com a Garrafó i Mariana, i Alguer Montull amb Arola Palau com a Fredolic i Sulina. De la mateixa manera, Arnau Sanromà tornarà a encarnar un Llucifer amb més protagonisme. Finalment, Roger Montalà interpretarà novament el paper de Satanàs, al costat d’un àngel més veterà que serà interpretat per primera vegada per Mireia Besora.

Junt a aquests, fins a una cinquantena d’actors i actrius de diferents edats, junt amb un equip tècnic i de suport que superar la trentena, donen forma a aquest tradicional espectacle nadalenc. Aquest any els encarregats de fer funcionar tot aquest engranatge són Nil Fabra i Bàrbara Flores que en són els directors i qui han posat el seu segell particular en l’espectacle.

Així doncs, tots els ingredients estan a punt per viure les actuacions d’aquest any, que seran els dies 26, 28 i 29 de desembre, 1, 4 i 6 de gener a les 6 de la tarda. El dia 4 de gener també hi haurà una segona sessió a les 9 del vespre.