//Una exposició recull la trajectòria de la IGP Calçot de Valls

per | 15/01/2020 19:38 |

Retrat dels productors de la IGP Calçot de Valls. Sota aquest enunciat, des d’aquest dimecres 15 de gener, i fins al dia 30 a la Sala de Sant Roc, es pot veure una exposició fotogràfica on es posa cara als productors de la Indicació Geogràfica Protegida Calçot de Valls, coincidint amb els 25 anys de la IGP.

“Darrere l’etiqueta, hi ha persones, productors i productores que vetllen per la qualitat del calçot, i que durant aquests 25 anys han contribuït a fer créixer el calçot de Valls a tots els nivells”, assegura Joan Linares, gerent de la Societat Agrícola de Valls i secretari de la IGP Calçot de Valls. Les fotografies són de Carles Cubos Serra. Per l’ocasió també s’ha presentat un video amb les opinions dels protagonistes.

ls calçots amb IGP es reconeixen perquè estan lligats amb un fil blau del qual penja una etiqueta numerada amb el nom del productor. L’àrea de producció de la IGP “Calçot de Valls”, es situa a les comarques de l’Alt Camp, el Baix Camp, el Tarragonès i el Baix Penedès i són terres que el Consell Regulador considera aptes per a la producció de calçots. Les pràctiques de cultiu seran les tradicionals que tendeixin a aconseguir la millor qualitat del producte.

Abans de la comercialització els calçots hauran de complir les característiques mínimes següents: hauran de ser sencers, sans, no hauran de tenir humitats exteriors anormals, ni olors ni gustos estranys, hauran d’estar nets però mai rentats. El “Calçot de Valls” haurà de tenir una cama blanca de 15 a 25 cm de llarg i un diàmetre mesurat a 5 cm de l’arrel entre 1’7 i 2’5 cm. A més haurà de presentar les qualitats organolèptiques que estableix la IGP. EL condicionament dels calçots es realitzarà en feixos de 25 i 50 unitats, etiquetats i lligats amb la cinta característica del “Calçot de Valls”.