//Quartet Mèlt, protagonista del concert de Nadal d’Alcover

Aquest divendres 27 de desembre, i com a novetat d’enguany en la programació de Nadal, el Quartet Mèlt ha ofert a la nit el Concert de Nadal al Convent de les Arts.

Les nadales són el gènere més identificatiu dels orígens del Quartet Mèlt. És per això que no podia faltar un treball en la seva discografia en honor a aquest gènere. El programa de nadales muntat per al concert de L’Auditori de Barcelona del desembre de 2016 va brindar l’oportunitat perfecta per fer-ho realitat. Les cançons nadalenques de casa nostra que hem sentit tota la vida i que el grup va començar cantant al carrer en les dates assenyalades, en format ‘a cappella’, es combinen amb d’altres nadales de ressò internacional.